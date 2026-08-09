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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وفاة طالبة 14 عاما بعد تناولها قرص حبة الغلال في قليوب

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

شهدت دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وفاة طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا، إثر تناولها قرص من حبة الغلال، وذلك على خلفية مرورها بحالة نفسية.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين وفاة الطالبة أثر تناولها قرص حبة الغلال نتيجة مرورها بحالة نفسية.


وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى المستشفى، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، وامرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

القليوبية قليوب وفاة طالبة حبة الغلال محافظة القليوبية

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