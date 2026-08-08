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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 7 أطنان مصنعات لحوم فاسدة داخل مصنع بالعبور في القليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

واصلت مديرية الطب البيطري بالقليوبية حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمنشآت ومصانع المنتجات الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة.

وتمكنت حملة مشتركة من الإدارة العامة لمباحث التموين ومديرية الطب البيطري بالقليوبية، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة الدكتور عفيفي إبراهيم، مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، من ضبط أحد مصانع مصنعات اللحوم بمدينة العبور، بعد العثور بداخله على كميات كبيرة من منتجات السجق والكفتة والهمبورجر والدهون.


وبالفحص، تبين أن المنتجات المضبوطة متغيرة في خواصها الطبيعية، وتحمل علامات فساد، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبلغ إجمالي المضبوطات نحو 7 أطنان.


وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، وذلك في إطار استمرار الحملات الرقابية للتصدي لمحاولات تداول المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وحماية صحة المواطنين.

القليوبية العبور مصنعات لحوم الطب البيطري محافظة القليوبية

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