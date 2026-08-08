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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قرار جديد بشأن المتهم بقتل زوجته داخل مسكن الزوجية بشبرا الخيمة بالقليوبية

الزوجة الضحية
الزوجة الضحية
إبراهيم الهواري

قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهم بقتل زوجتة داخل مسكن الزوجية بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية لمدة 15 يوما..

حبس المتهم 15 يوما

جددت جهات التحقيق المختصة حبس عامل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض داخل مسكنهما بمنطقة عزبة الورد بمسطرد، التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في واقعة شهدها أطفالهما.

تفاصيل الواقعة


وتلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا من قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بمقتل ربة منزل تبلغ من العمر 28 عامًا داخل مسكنها، إثر إصابتها بطعنتين نافذتين.
وبحسب التحريات الأولية، نشبت مشادة كلامية بين المجني عليها وزوجها، تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها المتهم عليها بسلاح أبيض، مسددًا لها طعنتين في منطقتي الرقبة والكتف، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى نقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق.
وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، وبمواجهته تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وتحرر المحضر رقم 22964 لسنة 2026 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن جثمان المجني عليها عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

حبس المتهم محافظة القليوبية قتل زوجتة مقتل ربة منزل

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