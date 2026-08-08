جمال شعبان يعلق على تصدر لوجين ترند السوشيال ميديا بعد رقصها مع الهضبة

علق الدكتور جمال شعبان، طبيب القلب، والعميد السابق لمعهد القلب القومي، على تصدر لوجين خليفة بطلة كليب لولا البنات، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها مع الفنان عمرو دياب في حفله بالساحل الشمالي.

وكتب جمال شعبان عبر حسابه على فيسبوك: «عندما حصلت على ١.١٪ ودخلت كلية الطب، وتخرجت في كلية الطب، لم يسمع عنها أحد، لكن عندما رقصت لمدة دقيقة مع الهضبة أصبحت حديث المدينة وترند السوشيال ميديا».

وأضاف: «وأصبحت اللجين ذهبًا.. ما تزعلوش».

وفاجأت «لجين» بطلة كليب «لولا البنات» للفنان عمرو دياب، بحضور حفل الهضبة بمبادرة يلا ساحل، في أرينا العلمين الجديدة.

وصعدت لجين بطلة كليب لولا البنات، وقدمها لجمهوره وتفاعلت بالرقص معه على الأغنية في لقطة خطفت أنظار الجمهور.

وقدم عمرو دياب «لجين» لجمهوره، قائلا إنها تدرس الطب وتقوم بالتمثيل، مشيرا إلى أن لقطة الرقص بالكليب كانت عفوية في الكواليس.