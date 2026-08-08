مفاجأة في راتب محمد صلاح مع طرابزون.. النجم المصري يزاحم عمالقة تركيا

دخل النجم المصري محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي قائمة أعلى اللاعبين حصولا على الرواتب في الدوري التركي الممتاز خلال الموسم الجديد 2026-2027 بعدما كشفت بيانات موقع "ترانسفير ماركت" عن القيمة المالية للعقد الذي يجمع قائد منتخب مصر بالنادي التركي.

10 ملايين يورو تضع صلاح بين كبار الدوري التركي

وبحسب بيانات "ترانسفير ماركت"، يحصل محمد صلاح على راتب سنوي صافٍ يبلغ 10 ملايين يورو مع طرابزون سبور ليحتل المركز الرابع في قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري التركي.

ولا تشمل هذه القيمة مكافآت التوقيع أو الولاء إلى جانب الحوافز الإضافية المرتبطة بمستوى اللاعب ونتائج الفريق خلال الموسم.

ويتصدر النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالطة سراي قائمة الأعلى أجرا في الدوري التركي براتب سنوي صافي يصل إلى 15 مليون يورو.

صلاح يتفوق على نجوم عالميين

ويأتي الثنائي البرازيلي إيدرسون والفرنسي نجولو كانتي لاعبا فنربخشة في المركز الثاني براتب سنوي يبلغ 11 مليون يورو لكل منهما بينما يحل محمد صلاح رابعا بـ10 ملايين يورو.

وجاء الألماني ليروي ساني، لاعب جالطة سراي في المركز الخامس براتب سنوي يصل إلى 9 ملايين يورو ليواصل صلاح تفوقه على مجموعة من أبرز الأسماء العالمية التي تنشط في الدوري التركي.

وتضم قائمة أصحاب الرواتب المرتفعة أيضًا ثلاثي فنربخشة ميلان شكرينيار، وماركو أسينسيو، وميسون جرينوود، براتب سنوي يبلغ 8 ملايين يورو لكل لاعب.

كما جاء البرازيلي أندرسون تاليسكا براتب 7.5 ملايين يورو سنويا بينما تواجد البلجيكي لياندرو تروسارد، لاعب بشكتاش ضمن القائمة براتب سنوي يصل إلى 6.5 ملايين يورو.

ويعكس وجود محمد صلاح ضمن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري التركي حجم الصفقة التي أبرمها طرابزون سبور في ظل رغبة النادي في الاستفادة من خبرات النجم المصري وقدراته الفنية والتسويقية.

ويأمل النادي التركي أن يمثل انضمام صلاح إضافة استثنائية للفريق، ليس فقط على المستوى الفني ولكن أيضا من الناحية الجماهيرية والتسويقية، خاصة أن اللاعب يمتلك شعبية واسعة وخبرة كبيرة اكتسبها خلال مسيرته مع ليفربول وعدد من الأندية الأوروبية.

كما تراهن جماهير طرابزون سبور على قدرة صلاح في قيادة الفريق للمنافسة بقوة على البطولات المحلية خاصة مع ارتفاع سقف التوقعات بعد التعاقد مع أحد أبرز نجوم الكرة العالمية.