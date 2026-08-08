صلاح الجهيني يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "ممسوس"

كشف المؤلف صلاح الجهيني تفاصيل تصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم “ممسوس” والذى ينتمي الي نوعية أفلام الرعب.

وقال صلاح الجهيني فى تصريح خاص لصدى البلد : أعمل حاليًا على تصوير فيلم رعب بعنوان "ممسوس"، وأنا مؤلف ومنتج العمل، ونحاول تقديم تجربة مختلفة في هذا النوع، لأن أفلام الرعب في السينما العربية قليلة، والكثير من التجارب السابقة لم تحقق النجاح المطلوب.

صلاح الجهيني يكشف تفاصيل الأمير

من ناحية أخرى كشف المؤلف صلاح الجهيني عن سر تعاونه شبه الدائم مع الفنان أحمد عز وتجربته فى مسلسل “الأمير” الذى يتم تصويره حاليا تمهيدا لعرضه فى الأف سيزون.

وقال صلاح الجهيني فى تصريح خاص لصدى البلد : أحمد عز من النجوم الذين يمتلكون قدرات تمثيلية كبيرة، ويستطيع تقديم الأكشن والدراما والكوميديا والرومانسية بنفس الجودة، والجمهور يصدقه في كل هذه الأنواع، وهذا يمنحني كمؤلف مساحة كبيرة في الكتابة، لأنني أعلم أنه قادر على تنفيذ أي تحدٍ تمثيلي، فضلا عن أنه مجتهد للغاية ويعمل باستمرار على تطوير نفسه، وأعتقد أن هذا أحد أهم أسباب نجاحه واستمراره.

مسلسل «الأمير» من تأليف صلاح الجهيني، وفكرة المستشار تركى آل الشيخ، وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن إنتاج استوديوهات صلة بالتعاون مع منصة شاهد ومجموعة MBC، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه فى السعودية.

تدور أحداث المسلسل حول ضابط مصري يعيش بهوية مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، وينتحل شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين، ومع تعثر مهمته السرية، يدخل فى سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، فى إطار يجمع بين التشويق والأكشن، مع خط إنساني يسلط الضوء على علاقاته العائلية.