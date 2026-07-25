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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل الأمير.. صلاح الجهيني يكشف سر تعاونه مع أحمد عز.. خاص

صلاح الجهيني
صلاح الجهيني
أحمد إبراهيم

كشف المؤلف صلاح الجهيني عن سر تعاونه شبه الدائم مع الفنان أحمد عز وتجربته فى مسلسل “الأمير” الذى يتم تصويره حاليا تمهيدا لعرضه فى الأف سيزون. 

وقال صلاح الجهيني فى تصريح خاص لصدى البلد : أحمد عز من النجوم الذين يمتلكون قدرات تمثيلية كبيرة، ويستطيع تقديم الأكشن والدراما والكوميديا والرومانسية بنفس الجودة، والجمهور يصدقه في كل هذه الأنواع، وهذا يمنحني كمؤلف مساحة كبيرة في الكتابة، لأنني أعلم أنه قادر على تنفيذ أي تحدٍ تمثيلي، فضلا عن أنه مجتهد للغاية ويعمل باستمرار على تطوير نفسه، وأعتقد أن هذا أحد أهم أسباب نجاحه واستمراره.

تركي ال الشيخ يكشف تفاصيل مسلسل الأمير 

وكشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن أحدث تطورات مسلسل «الأمير»، مؤكدًا أن العمل سيكون علامة فارقة فى تاريخ المحتوى العربي، وذلك بالتزامن مع استمرار مراحل تصويره بين مصر والسعودية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «أوعدكم بمسلسل يكون بصمة في تاريخ المحتوى العربي»، معربًا عن تقديره لرجال وزارة الداخلية المصرية، ولكل الجهات التى تعاونت مع فريق العمل خلال فترة التصوير فى مصر، قائلًا: «خالص التحية للرجال الأبطال فى الداخلية المصرية ولكل الجهات المتعاونة معنا على الأرض في مصر الحبيبة».

وأضاف أن تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل الأمير سينطلق بعد أسبوعين داخل أستوديوهات الحصن في الرياض، لاستكمال العمل، تمهيدًا للانتهاء من تصويره قبل طرحه للجمهور.

مسلسل «الأمير» من تأليف صلاح الجهيني، وفكرة المستشار تركى آل الشيخ، وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن إنتاج استوديوهات صلة بالتعاون مع منصة شاهد ومجموعة MBC، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه فى السعودية.

تدور أحداث المسلسل حول ضابط مصري يعيش بهوية مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، وينتحل شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين، ومع تعثر مهمته السرية، يدخل فى سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، فى إطار يجمع بين التشويق والأكشن، مع خط إنساني يسلط الضوء على علاقاته العائلية.

صلاح الجهيني المؤلف صلاح الجهيني أعمال صلاح الجهيني أفلام صلاح الجهيني مسلسل الأمير

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