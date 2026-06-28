قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على المنتخبات المتأهلة ببطاقات أفضل ثوالث في كأس العالم .. ومن ودع المونديال ؟
تعرض لوعكة صحية.. نقل مراقب بإحدى لجان الثانوية العامة بالدقهلية إلى المستشفى
مراوح ومياه مبردة.. محافظ القاهرة يتابع انطلاق امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة بالأسمرات
ملخص وأهداف فوز الأرجنتين بثلاثية على الأردن في ختام مجموعات كأس العالم
هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض فى شهر المحرم ؟
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026
دعاء لطلبة الثانوية العامة والأزهرية .. اللهم وفقهم في الإمتحانات وذكّرهم بما نسوا
بعد التأهل التاريخي.. صلاح عبد الله يكشف لماذا لم يحتفل بقوة بإنجاز منتخب مصر
الكويت تدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
إصابة شاب فلسطيني بالرصاص واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس
إيرادات السينما | فيلم صقر وكناريا و7 Dogs في المقدمة .. والكراش يتذيل
شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تركي آل الشيخ يروج لـ«الأمير»: سيكون علامة فارقة في تاريخ الدراما العربية

تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
يمنى عبد الظاهر

كشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن أحدث تطورات مسلسل «الأمير»، مؤكدًا أن العمل سيكون علامة فارقة فى تاريخ المحتوى العربي، وذلك بالتزامن مع استمرار مراحل تصويره بين مصر والسعودية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «أوعدكم بمسلسل يكون بصمة في تاريخ المحتوى العربي»، معربًا عن تقديره لرجال وزارة الداخلية المصرية، ولكل الجهات التى تعاونت مع فريق العمل خلال فترة التصوير فى مصر، قائلًا: «خالص التحية للرجال الأبطال فى الداخلية المصرية ولكل الجهات المتعاونة معنا على الأرض في مصر الحبيبة».

وأضاف أن تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل الأمير سينطلق بعد أسبوعين داخل أستوديوهات الحصن في الرياض، لاستكمال العمل، تمهيدًا للانتهاء من تصويره قبل طرحه للجمهور.

مسلسل «الأمير» من تأليف صلاح الجهيني، وفكرة المستشار تركى آل الشيخ، وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن إنتاج استوديوهات صلة بالتعاون مع منصة شاهد ومجموعة MBC، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه فى السعودية.


تدور أحداث المسلسل حول ضابط مصري يعيش بهوية مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، وينتحل شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين. ومع تعثر مهمته السرية، يدخل فى سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، فى إطار يجمع بين التشويق والأكشن، مع خط إنساني يسلط الضوء على علاقاته العائلية.
 

المستشار تركى آل الشيخ الأمير وزارة الداخلية المصرية صلاح الجهيني ضابط مصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

الفتاة

حقيقة مصرع طبيبة الغربية قبل زفافها.. الداخلية تكشف مفاجأة

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

بيض

ارتفاع مفاجئ في سعر كرتونة البيض بالأسواق

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

مشغولات ذهبية

إلى الـ 6000 جنيه .. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

جانب من الحادث

لغز غامض .. الأمن يفحص سقوط جثة فتاة من شرفة بكومبوند شهير بأكتوبر وضبط شابين كانا برفقتها

ترشيحاتنا

ارتفاع درجة الحرارة

الأرصاد حسمت الجدل.. هل تتعرض مصر لموجة حارة استثنائية خلال الصيف؟

النشاط الشمسي

عملاق يطل من حافة الشمس.. بقعة هائلة تضع العلماء في حالة ترقب

الحضري

معجزة الحضري.. هل يصمد الرقم التاريخي لأكبر لاعب في كأس العالم؟

بالصور

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

لوك لافت .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد