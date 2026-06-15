علي السبع ينضم إلى أحمد عز في مسلسل الأمير

انضم الفنان علي السبع رسميًا إلى فريق عمل مسلسل الأمير، ليشارك مع النجم أحمد عز ومجموعة كبيرة من النجوم في واحد من أضخم المشاريع الدرامية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، في تجربة جديدة تضيف إلى مسيرته الفنية وتضعه أمام تحدٍ مختلف ضمن عمل مليء بالإثارة والتشويق.

ويُعد مسلسل الأمير من أبرز الإنتاجات العربية المرتقبة، وهو عمل أكشن وتشويق ذو طابع سياسي، من فكرة المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار صلاح الجهيني، ومن إخراج المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، ويُصور بين الرياض والقاهرة بإمكانيات إنتاجية ضخمة ومواصفات فنية تنافس الأعمال العالمية.



ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم العرب والعالميين، إلى جانب أحمد عز من بينهم أمينة خليل وسامي الشيخ ونجوم أتراك مثل توبة بيوكستن ومريم اوزرلي والنجم الإسباني بطل لاكازا دو بابيل بيدرو ألونسو، والنجم الإنجليزي بول اندرسون ومن المقرر عرض المسلسل حصريًا على منصة شاهد خلال عام 2027.

يذكر أن أحدث أعمال علي السبع مسلسل فخر الدلتا الذي عرض في رمضان 2026.