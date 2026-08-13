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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان السندريلا.. هند عاكف تكشف موعد استئناف تصوير فيلم الأسير

الفنانة هند عاكف
الفنانة هند عاكف
أوركيد سامي

تألقت الفنانة هند عاكف خلال حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري، بإطلالة لافتة جمعت بين الأناقة والكلاسيكية، حيث ظهرت بفستان مستوحى من أجواء الزمن الجميل، باللونين الأبيض والأسود، ليمنحها إطلالة تشبه في تفاصيلها وأجوائها فساتين «السندريلا» التي ارتبطت بذكريات السينما المصرية الكلاسيكية.

وجاءت إطلالة هند عاكف بتصميم خاص من مصممة الأزياء المصرية أمل المحمدي، ابنة محافظة الفيوم، التي قدمت لها تصميمًا يحمل طابعًا كلاسيكيًا مميزًا، يجمع بين بساطة الألوان وجاذبية التفاصيل، وهو ما لفت الأنظار إليها خلال فعاليات حفل الختام.

وحرصت هند عاكف على توجيه الشكر إلى مصممة الأزياء أمل المحمدي، معربة عن تقديرها للتصميم الذي اختارته للظهور به في هذه المناسبة الفنية، خاصة أن الفستان جاء بروح مستوحاة من حقبة الزمن الجميل، التي تتميز بالأناقة والرقي والبساطة في الوقت نفسه.

هند عاكف تكشف موعد استئناف تصوير فيلم «الأسير»

وعلى جانب آخر، كشفت الفنانة هند عاكف، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، عن استعدادها لاستئناف تصوير فيلم «الأسير» خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد توقف التصوير لفترة.

وأوضحت هند عاكف أن تصوير الفيلم يتم على فترات، وهو ما أدى إلى تأجيل استكمال عدد من المشاهد خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن ارتباط الفنان عبد النور حسن   بعدد من الحفلات الغنائية في فرنسا كان من أسباب تأجيل استكمال التصوير.

وأضافت أن الفنان والمطرب عبد النور حسن متعاقد على إحياء عدد من الحفلات في فرنسا خلال الفترة الحالية، وهو ما جعل فريق العمل   تنظيم مواعيد التصوير وفقًا للارتباطات الفنية المختلفة لأبطال الفيلم.

وأكدت هند عاكف أن فريق العمل يستعد للعودة إلى التصوير خلال شهر سبتمبر المقبل، لاستكمال المشاهد المتبقية من الفيلم، تمهيدًا للانتهاء من مراحل تصويره ودخوله باقي مراحلة المونتاج .

وتأتي مشاركة هند عاكف في «الأسير» بالتزامن مع استمرار حضورها في عدد من الفعاليات الفنية، حيث حرصت خلال الفترة الأخيرة على التواجد في المناسبات والمهرجانات التي تجمع نجوم وصناع الفن المصري.

وتواصل هند عاكف من خلال أعمالها الفنية حضورها على الساحة، بالتزامن مع استعدادها لاستكمال تصوير «الأسير»، الذي من المنتظر أن يشهد خلال الفترة المقبلة عودة فريق العمل إلى مواقع التصوير بعد الانتهاء من الارتباطات الفنية التي تسببت في توقف التصوير على فترات.

فيلم الأسير من بطولة لوسي ، هند عاكف، لبني ونس ، محمد نجاتي ، صبري عبد المنعم ،   ، محمود الصغير، نور العربي ، عبد النور حسن 
اخراج و تأليف نور الدين علي

الفنانة هند عاكف اخبار الفن نجوم الفن

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