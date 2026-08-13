زيارة المستشفى والسجن والمقابر.. البابا تواضروس يوضح 3 أماكن تُعلم الإنسان قيمة الحياة والرحمة

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، مساء الأربعاء، من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مواصلًا سلسلة «قوانين روحية للحياة»، متحدثًا عن «قانون الرحمة»، بالتزامن مع صوم السيدة العذراء مريم.

وأكد البابا أن الرحمة ليست مجرد فعل، بل أسلوب حياة، مستشهدًا بقول الكتاب المقدس: «فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضًا رحيم».

وأوضح أن الإنسان يتعلم قيمة الحياة والرحمة من خلال زيارة 3 أماكن: المستشفى ليدرك قيمة الصحة، والسجن ليعرف قيمة الحرية، والمقابر ليتذكر نهاية الحياة، مشددًا على أهمية خدمة المرضى والمتألمين والمحتاجين.

وأشار قداسة البابا إلى 5 صور للرحمة ظهرت في حياة السيدة العذراء، وهي: الرحمة ترى وتشعر باحتياج الآخرين، والرحمة تتحرك وتقدم المساعدة، والرحمة تستر ولا تفضح، والرحمة تحتمل، والرحمة تقود الإنسان إلى السماء.

واختتم قداسته بتوصية الأقباط باقتناء فضيلة الرحمة خلال صوم السيدة العذراء، مؤكدًا أن الرحمة مهما كانت بسيطة فإن أجرها عظيم في السماوات.

وعقب العظة، كرّم قداسة البابا أوائل الثانوية العامة والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية، إلى جانب الفائزين في مسابقة «اعرف وافهم واكسب».