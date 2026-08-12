البابا تواضروس يلتقي زوجات الآباء الكهنة المتنيحين بالإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الأربعاء، في المقر البابوي بالإسكندرية، أرامل الآباء كهنة كنائس الإسكندرية المتنيحين، بحضور صاحبي النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرقي الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

عبر قداسة البابا عن فرحته بهذا اللقاء مقدمًا الشكر للزوجات اللاتي قدمن وكرّسن حياتهن في الخدمة مع أزواجهن، منوهًا إلى أن هناك مصادر للتعزية لتسندهن، مثل القداسات والقراءات والصلوات، إلى جانب طلبات وصلوات الأب المنتقل.

واستمع قداسته إلى خبرات حياتية عاشتها بعض الزوجات مع أزواجهن قبل وبعد انتقالهم للسماء.

وعبرت الحاضرات عن سعادتهن بلقاء قداسة البابا وقدّمن الشكر لقداسته على اهتمامه بهن.

وفي نهاية اللقاء تناول قداسته معهن غداء "أغابي" وقدم لهن هدايا اللقاء والتقط معهن الصور التذكارية.