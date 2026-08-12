البابا تواضروس يزور أكاديمية الكرة بمركز المنتزه القبطي للتطوير

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بالمسرح الملحق يالمقر البابوي بالإسكندرية أعضاء أكاديمية الكرة التابع لمركز المنتزة القبطي للتطوير (MCDC)، وذلك في إطار حرص قداسته تشجيع قداسة البابا على تنمية النشء والشباب من كافة النواحي ومن بينها ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب.

تضمن اللقاء مجموعة من الفقرات والڤيديوهات وعدة كلمات منها كلمة للدكتور چورچ إبراهيم مدير الأكاديمية عرض خلالها جهود الأعوام الثلاثة السابقة، وما تم إنجازه في الأكاديمية ومحل تطورها، حيث والذي تأسست عام ٢٠٢٣ تحت إشراف نيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه، والمشرف على شباب الإسكندرية، وكلمة للكابتن هاني رمزي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق تحدث فيها عن عمل الله وخطته لحياة الإنسان أمام حلم وطموحات الإنسان وشجع أطفال الأكاديمية على مواصلة السعي لتحقيق الحلم وقبول خطة الله في حياتهم. ‏

كما تحدث الدكتور مينا رمسيس والمسؤول عن مركز MCDC لافتًا إلى أن الأكاديمية بمثابة "نور في ظلمة".

فيما تناول نيافة الأنبا باڤلي تأمل فيها في كلمته الآية "لأَنَّ الرِّيَاضَةَ الْجَسَدِيَّةَ نَافِعَةٌ لِقَلِيلٍ، وَلكِنَّ التَّقْوَى نَافِعَةٌ لِكُلِّ شَيْءٍ." (١تي ٤: ٨). مشجعًا الأطفال والشباب على التفوق الدراسي بجانب الرياضة.

واختتم اللقاء بكلمة قداسة البابا الذي عبر عن سعادته باللقاء وأثنى على فقرات وكلمات اللقاء مثمنًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة باختيار المواهب بتجرد.

وتحدث عن أساسيات اللعبة الثلاثة وهي "الكرة والملعب والفريق" عاكسًا مدلولاتها على حياتنا بوجه عام، كالتالي:

١- الكرة: تلعب بالإبداع والتكامل لأجل الوصول للهدف.

٢- الملعب: عبارة عن مستطيل أخضر له مبادئ وقوانين تحكم وتنظم.

٣- الفريق: يعتمد على روح المشاركة والتعاون وبهذا ينجح.

حضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.