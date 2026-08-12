اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وذلك في إطار اللقاء الأسبوعي لقداسته مع أبناء الكنيسة.

العظة الأسبوعية

ومن المقرر أن تبدأ العظة في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُبث عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، إلى جانب صفحات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووسائل الإعلام التابعة لها.

وتنقل العظة قنوات أغابي TV، وC.T.V، وME Sat، ولوجوس TV، بالإضافة إلى صفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمية، وقناة Coptic Orthodox Church.

وتأتي العظة الأسبوعية في إطار اللقاءات الروحية والتعليمية التي يحرص قداسة البابا تواضروس الثاني على تقديمها بصورة منتظمة، متناولًا خلالها عددًا من الموضوعات الروحية والإيمانية، وموجهًا رسائل وتعاليم لأبناء الكنيسة.