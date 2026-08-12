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أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

أسعار الدولار
أسعار الدولار
علياء فوزى

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري على تحركات أمس الثلاثاء في  معظم البنوك.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار بمستهل تعاملات  اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار، حيث سجل 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

متوسط أسعار الدولار في البنوك 

تساوى سعر الدولار في كل من بنوك الأهلي المصري، مصر، والمصرف المتحد، العربي الأفريقي الدولي، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، وميد بنك، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي ليسجل 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الشركة المصرفية (SAIB) نحو 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

بينما وصل السعر في بنك الإسكندرية إلى 50.24 جنيه للشراء، و50.34 جنيه للبيع.

تباينت الأسعار في عدد من البنوك الأخرى، حيث بلغ الدولار في بنك أبوظبي الأول نحو 50.22 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع.

كما استقر السعر عند مستوى 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع في كل من بنوك البركة، فيصل الإسلامي، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، بنك بيت التمويل الكويتي وبنك أبوظبي التجاري.

وفي بنك كريدي أجريكول، سجل الدولار 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.

 بينما وصل سعر الدولار في بنك نكست لنحو 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار رسميًا في البنك المركزي اليوم 50.22 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع.

أقل سعر لبيع الدولار

وسجل المصرف العربي (AIB) أقل سعر لبيع الدولار اليوم بـ 49.74 جنيه للشراء، و49.84 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم  50.25 جنيه. 

مصرف أبوظبي الإسلامي بنك قناة السويس متوسط أسعار الدولار الدولار سعر الدولار

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