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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دراسة تحذر: فحوصات سرطان الثدي قد تفشل في اكتشاف معظم الحالات لدى النساء تحت 50 عامًا

فحوصات سرطان الثدي قد تفوت 95% من الحالات
فحوصات سرطان الثدي قد تفوت 95% من الحالات
آية التيجي

كشفت دراسة جديدة أن معايير الإحالة الحالية لفحوصات سرطان الثدي لدى النساء الشابات قد لا تحدد غالبية النساء اللاتي سيُصبن بالمرض خلال السنوات التالية، ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الاعتماد على التاريخ العائلي وحده لتقييم خطر الإصابة بسرطان الثدي.

فحوصات سرطان الثدي قد تفوت 95% من الحالات

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كامبريدج ومعهد أبحاث السرطان في لندن، وحللوا بيانات أكثر من ألف امرأة تقل أعمارهن عن 50 عامًا، شاركن في دراسة "Breast Cancer Now Generations Study" بين عامي 2004 و2011.

ووجد الباحثون أن المعايير المستخدمة حاليًا في المملكة المتحدة لتحديد النساء اللاتي يحتجن إلى إحالة متخصصة لتقييم خطر الإصابة بـسرطان الثدي لم تتمكن من تحديد سوى نسبة صغيرة من النساء اللاتي شُخصن بالمرض خلال العقد التالي.

وبحسب الدراسة، فإن نحو 5% فقط من النساء تحت سن 50 عامًا اللاتي أصبن بسرطان الثدي خلال السنوات العشر التالية كن مؤهلات للإحالة إلى خدمات متخصصة وفق المعايير الحالية.

وقالت الدكتورة جولييت أشر-سميث، الباحثة الرئيسية في الدراسة، إن النتائج تشير إلى الحاجة إلى تحسين طرق تحديد النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، حتى يمكن التدخل في مرحلة مبكرة عندما تتوافر خيارات علاجية ووقائية أكثر.

فحوصات سرطان الثدي قد تفوت 95% من الحالات

التاريخ العائلي ليس العامل الوحيد

تعتمد المعايير الحالية بشكل كبير على التاريخ العائلي لسرطان الثدي، خاصة وجود أحد الأقارب المقربين الذين أصيبوا بالمرض في سن صغيرة.

لكن الباحثين أشاروا إلى أن نحو ربع النساء فقط تحت سن 50 عامًا اللاتي أصبن بسرطان الثدي لديهن تاريخ عائلي للمرض.

ولهذا السبب، اختبر الباحثون نموذجًا آخر لتقييم مخاطر الإصابة يعرف باسم BOADICEA، وهو نموذج يأخذ في الاعتبار مجموعة أوسع من العوامل، من بينها المعلومات الوراثية ونمط الحياة والتاريخ الإنجابي، بدلًا من الاعتماد على التاريخ العائلي وحده.

وأظهرت النتائج أن نموذج BOADICEA تمكن من تحديد نسبة أكبر من النساء اللاتي أصبن لاحقًا بسرطان الثدي، مقارنة بالمعايير التقليدية المستخدمة للإحالة.

فحوصات سرطان الثدي قد تفوت 95% من الحالات

ارتفاع حالات سرطان الثدي بين النساء الأصغر سنًا

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه معدلات سرطان الثدي لدى النساء تحت سن 50 عامًا ارتفاعًا في المملكة المتحدة خلال العقود الأخيرة.

وتشير البيانات الواردة في الدراسة إلى أن النساء تحت سن 50 عامًا يمثلن حاليًا نحو خُمس حالات سرطان الثدي في بريطانيا، بزيادة تقدر بنحو 20% مقارنة ببداية تسعينيات القرن الماضي.

ويرتبط ارتفاع معدلات الإصابة بين النساء الأصغر سنًا بعدة عوامل محتملة، من بينها زيادة معدلات السمنة واستهلاك الكحول والتغيرات في الأنماط الإنجابية، إلى جانب تحسن الوعي بالمرض وطرق اكتشافه.

فحوصات سرطان الثدي قد تفوت 95% من الحالات

هل تحتاج النساء الشابات إلى فحوصات مبكرة؟

يشير الباحثون إلى أن توسيع نطاق تقييم مخاطر سرطان الثدي ليشمل عددًا أكبر من النساء قد يؤدي إلى اكتشاف المزيد من الحالات في مراحل مبكرة، لكنه في الوقت نفسه سيزيد من تكلفة الفحوصات والإحالات الطبية، وقد يؤدي إلى إجراء فحوصات إضافية لنساء لن يصبن بالمرض.

وأكد خبراء أن نتائج الدراسة لها بعض القيود، من بينها أن المشاركات اللاتي شملتهن الدراسة كن من النساء البيض، وهو ما يعني ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث للتأكد من مدى انطباق النتائج على مجموعات سكانية أكثر تنوعًا.

فحوصات سرطان الثدي قد تفوت 95% من الحالات

سرطان الثدي والتشخيص المبكر

ويُعد اكتشاف سرطان الثدي في مراحله المبكرة من أهم العوامل التي تساعد على تحسين فرص العلاج، لذلك ينصح الخبراء النساء بالانتباه إلى أي تغيرات جديدة في الثدي أو ظهور كتلة أو تغيرات في أنسجة الثدي، ومراجعة الطبيب عند وجود أي أعراض مقلقة.

كما يمكن للنساء اللاتي يشعرن بالقلق بشأن احتمالية إصابتهن بسرطان الثدي، حتى في غياب الأعراض، مناقشة عوامل الخطورة الشخصية والعائلية مع الطبيب لتحديد ما إذا كن يحتجن إلى تقييم متخصص أو فحوصات إضافية.

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