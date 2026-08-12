نائب ترامب يُطالب أوكرانيا بوقف الهجمات على ناقلات النفط في الموانئ الروسية

طلب نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، من أوكرانيا وقف هجماتها على ناقلات النفط في ميناء روسي على البحر الأسود. ويأتي ذلك في ظل تزايد قلق واشنطن من زعزعة استقرار سوق الطاقة وتأثير ذلك المحتمل على الشركات الأمريكية.



يُنقل النفط المخزن في هذا الميناء الروسي عبر الأنابيب من كازاخستان، وقد أصبح ذا أهمية بالغة للإمدادات العالمية في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز فعلياً.

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف أحالت مقترحاتها بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا إلى فريق التفاوض الأمريكي، في خطوة تعكس استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى وضع حد للصراع.

وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي، إن الجانب الأوكراني قدم مقترحاته إلى المسؤولين الأمريكيين، موضحًا أن بلاده ترى في واشنطن طرفًا قادرًا على المساعدة في دفع المسار نحو إنهاء الحرب.



وأضاف الرئيس الأوكراني أن الولايات المتحدة تستطيع تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، خصوصًا في مجال الدفاع الجوي، إلى جانب ممارسة ضغوط على روسيا لتغيير توجهاتها العسكرية والسياسية بما يساهم في تهيئة الظروف لإنهاء الحرب بدلًا من استمرارها.