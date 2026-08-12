مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-8-2026.. سان جيرمان وأستون فيلا في السوبر الأوروبي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، إلى عدد من المواجهات المرتقبة في مختلف ملاعب العالم، يأتي في مقدمتها لقاء باريس سان جيرمان وأستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي.

وتشهد أجندة اليوم أيضًا مجموعة من المباريات الودية القوية ضمن استعدادات الأندية للموسم الجديد، أبرزها ريال مدريد أمام ديبورتيفو لا كورونيا، وآرسنال ضد كومو، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وليدز يونايتد

موعد مباراة كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان × أستون فيلا – الساعة 10 مساءً.

مواعيد المباريات الودية للأندية

باريس × أوكسير – الساعة 2 ظهرًا.

فيليبرت × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 6 مساءً.

إيفرتون × نيوكاسل – الساعة 6:10 مساءً.

آينتراخت فرانكفورت × إف سي إف فرانكفورت – الساعة 6:30 مساءً.

آرسنال × كومو – الساعة 8:30 مساءً.

مانشستر يونايتد × ليدز يونايتد – الساعة 8:30 مساءً.

نوتينجهام فورست × باير ليفركوزن – الساعة 8:45 مساءً.

ديبورتيفو لا كورونيا × ريال مدريد – الساعة 9 مساءً.

مالاجا × فولهام – الساعة 9 مساءً.

مواعيد مباريات تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن × ديبريتشين – الساعة 6 مساءً.

كاتوفيتشي × هابويل تل أبيب – الساعة 6 مساءً.

رابيد فيينا × بايد – الساعة 6 مساءً.