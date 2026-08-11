توجه الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، بتكليف من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى موقع حادث طريق الدواويس الأليم؛ للوقوف على تداعيات الحادث ميدانيًّا، ومتابعة الموقف عن قرب، وتقديم الدعم النفسي وشد أزر المصابين وأسر الضحايا، وتقديم واجب العزاء والمواساة.

مدير أوقاف الإسماعيلية يتوجه لموقع حادث الدواويس لتقديم العزاء والمواساة

وفور وصول توجيهات وزير الأوقاف، وجّه فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مديري إدارتي أوقاف القصاصين وأبو صوير بالتوجه إلى المستشفيات التي استقبلت المصابين، والوقوف إلى جانبهم وإلى جانب أسر الضحايا، وتقديم واجب العزاء والمواساة، والعمل على شد أزرهم في هذا الظرف الإنساني الجلل.

وأكدت مديرية أوقاف الإسماعيلية أن الوقوف إلى جانب أبناء الوطن في أوقات الشدائد والمحن واجب ديني وإنساني ووطني، وأن حضور قيادات وأئمة المديرية إلى جانب المصابين وأسر الضحايا يأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الأوقاف، وتأكيدًا على قيم التكافل والمواساة وشد أزر أبناء الوطن في أوقات الشدة.

وتتقدم مديرية أوقاف الإسماعيلية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر شهداء الحادث وذويهم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.