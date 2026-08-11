سقطت من علو.. مصرع طالبة جامعية بإحدى قرى الدقهلية

لقيت طالبة جامعية مصرعها اثر سقوطها من علو، بقرية كفر قنيش التابعة لمركز ومدينة منية النصر، بمحافظة الدقهلية،

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة منية النصر، بوصول طالبه لمستشفي منية النصر، جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.

إنتقل ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط فتاة من الطابق الثاني بمنزلها، وتدعي أسماء محمد عبدالحميد عبدالرازق، 21 عاما ، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم، مقيمه كفر قنيش نطاق المركز، حيث سقطت اثناء وضعها للملابس في شرفة المنزل.

تم نقل الجثة إلى مستشفي منية النصر وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة