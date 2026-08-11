القبض على لص سرق بطارية سيارة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة بطارية سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بالدقهلية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 / يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنصورة من القائم على النشر (محامى – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بطارية سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط البطارية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





