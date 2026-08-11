قد يشعر بعض الأشخاص بجفاف الفم أو لزوجة اللسان والحاجة المستمرة إلى شرب الماء، رغم تناول كميات كافية من السوائل.

وفي كثير من الحالات، لا يكون السبب نقص المياه نفسه، وإنما عوامل أخرى تؤثر في إنتاج اللعاب أو تزيد من فقدانه، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

أسباب جفاف الفم رغم شرب المياه

1. التنفس من الفم أثناء النوم

انسداد الأنف أو الشخير أو النوم والفم مفتوح قد يؤدي إلى تبخر اللعاب والشعور بجفاف واضح عند الاستيقاظ، حتى مع شرب المياه بشكل منتظم.

2. بعض الأدوية

هناك أدوية يمكن أن تسبب جفاف الفم كأحد آثارها الجانبية، ومنها بعض أدوية الحساسية، ومضادات الاكتئاب، وبعض أدوية الضغط ومدرات البول. لذلك، إذا بدأ الجفاف بعد استخدام دواء جديد، فمن الأفضل مراجعة الطبيب أو الصيدلي بدلًا من إيقاف الدواء من تلقاء نفسك.

3. القلق والتوتر

التوتر قد يؤثر في الجهاز العصبي المسؤول عن إفراز اللعاب، ما يجعل الفم أكثر جفافًا، خصوصًا خلال فترات القلق أو الضغط النفسي.

4. الإفراط في الكافيين

الإكثار من القهوة والشاي ومشروبات الطاقة قد يزيد الإحساس بجفاف الفم لدى بعض الأشخاص، كما أن الاعتماد على هذه المشروبات بدلًا من المياه قد يزيد المشكلة.

5. ارتفاع مستوى السكر في الدم

العطش المستمر وجفاف الفم قد يكونان من العلامات المصاحبة لارتفاع سكر الدم، خاصة إذا صاحبهما كثرة التبول، التعب، تشوش الرؤية أو فقدان الوزن غير المبرر. وفي هذه الحالة، يستحسن إجراء تحليل سكر واستشارة الطبيب.

6. انسداد الأنف والحساسية

الحساسية والاحتقان يجعلان الشخص يتنفس من فمه لفترات طويلة، وهو ما قد يؤدي إلى جفاف الفم والشفاه والحلق.

7. التدخين

التدخين قد يؤثر في صحة الفم وإنتاج اللعاب، كما يمكن أن يزيد الشعور بالجفاف والرائحة غير المستحبة.

8. مشاكل الغدد اللعابية

في بعض الحالات يكون السبب انخفاض إنتاج اللعاب نفسه بسبب مشكلة في الغدد اللعابية أو بعض الأمراض التي تؤثر في إفراز اللعاب، وليس بسبب قلة شرب المياه.

جفاف الفم رغم شرب المياه.. أسباب غير متوقعة وراء المشكلة

9. الجفاف أو فقدان السوائل

رغم شرب المياه، قد يفقد الجسم سوائل أكثر من المعتاد بسبب التعرق الشديد، القيء، الإسهال أو ارتفاع الحرارة، ما يجعل الشعور بالعطش وجفاف الفم مستمرًا.

متى يحتاج جفاف الفم إلى فحص؟

جفاف الفم رغم شرب المياه.. أسباب غير متوقعة وراء المشكلة

إذا استمر جفاف الفم لفترة طويلة أو أصبح متكررًا دون سبب واضح، فمن الأفضل استشارة طبيب، خاصة إذا كان مصحوبًا بـعطش شديد، كثرة التبول، صعوبة البلع أو الكلام، جفاف العينين، تقرحات الفم أو تسوس متكرر.

كما أن جفاف الفم المزمن لا يُفضل تجاهله، لأن نقص اللعاب قد يزيد من تراكم البكتيريا وتسوس الأسنان ومشكلات اللثة ورائحة الفم.