مد باب التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه حتى 15 أغسطس

أعلنت مدارس «أجرو» المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه، مد باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بها حتى يوم 15 أغسطس الجاري، مؤكدة أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الطلاب لاختيار مسار تعليمي يوفر تخصصًا مطلوبًا في سوق العمل.

وتوفر مدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه دراسة مجانية وتدريبًا عمليًا، إلى جانب دراسة اللغة الإيطالية، بما يتيح للطلاب الحصول على تعليم متخصص يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.

إمكانية استكمال الدراسة لمدة عامين إضافيين للحصول على البكالوريا التكنولوجية المتقدمة

ويحصل الطالب بعد إتمام الدراسة لمدة 3 سنوات على شهادة البكالوريا التكنولوجية، مع إمكانية استكمال الدراسة لمدة عامين إضافيين للحصول على البكالوريا التكنولوجية المتقدمة.

كما تتيح المدرسة فرصة السفر إلى إيطاليا في إطار المسار التعليمي، بما يمنح الطلاب فرصة للاستفادة من التجربة التعليمية والتدريبية المرتبطة بالمسار الإيطالي.

وبعد الحصول على الشهادة، يمكن للطالب استكمال دراسته في الجامعات الحكومية والكليات التكنولوجية والمعاهد العليا، وفقًا لما يحدده تنسيق التعليم العالي.

وتوجد مدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه في 5 محافظات، هي: الإسكندرية، والشرقية، والقليوبية، والمنيا، وأسيوط.

ودعت المدارس الطلاب الراغبين في معرفة المزيد عن نظام الدراسة والتقديم إلى الاستفادة من مد فترة التقديم، والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.