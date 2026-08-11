الوزراء: باستثمارات رأسمالية بلغت 346 مليار دولار.. الاتصالات تتصدر قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تصدر قطاع الاتصالات العالمي المركز الأول في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، مستفيدًا من تدفقات استثمارية رأسمالية بلغت 346 مليار دولار، ونموًا قويًا بنسبة 88% على أساس سنوي، مدعومًا بتنفيذ 812 مشروعًا جديدًا، من بينها عشرات المشاريع العملاقة التي تجاوزت استثماراتها مليار دولار، مضيفاً أن قطاع الطاقة المتجددة جاء في المرتبة الثانية من بين أكبر القطاعات جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، باستثمارات رأسمالية بلغت 200 مليار دولار رغم تراجعه بنحو الربع مقارنة بعام 2024، إلا أنه ظل من أبرز الوجهات الاستثمارية عالميًا، ليستحوذ بذلك كلا من قطاعي الاتصالات والطاقة المتجددة معًا على نحو نصف إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة المُعلن عنها خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال تناول المركز للتقرير الصادر عن منصة (Visual Capitalist)، المتخصصة في تحليل البيانات وإعداد التصنيفات الاقتصادية، والذي تناول بالتحليل أكبر قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا في عام 2025، مشيراً إلى أنه على الرغم من تصاعد التوترات التجارية واستمرار الاضطرابات في الأسواق العالمية، إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر واصل تسجيل مستويات قوية خلال عام 2025، مدفوعًا بالطلب المتزايد على عدد من القطاعات الاستراتيجية مثل الاتصالات والطاقة المتجددة، استناداً إلى بيانات (fDi Markets) التي ترصد إعلانات مشروعات الاستثمار الجديدة، بما يعكس القطاعات الأكثر جذبًا لرؤوس الأموال واتجاهات الاستثمار العالمية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وجاء قطاع أشباه الموصلات في المرتبة الثالثة باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت 138 مليار دولار خلال عام 2025، وهو أعلى مستوى يُسجل في تاريخ القطاع، بزيادة تجاوزت 10%، مقارنة بعام 2024، ويعكس هذا النمو توسع الشركات في إنشاء مصانع جديدة وتنويع سلاسل التوريد، بدعم من استثمارات ضخمة أعلنتها شركات كبرى مثل "إنتل" و"شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة" (TSMC).

وحلّ قطاع العقارات في المرتبة الرابعة بين أكبر القطاعات جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، باستثمارات بلغت 112 مليار دولار، ليصبح القطاع الوحيد، إلى جانب القطاعات الثلاثة الأولى، الذي تجاوزت استثماراته حاجز 100 مليار دولار أمريكي. كما سجل القطاع أعلى مستوى استثماري له منذ عام 2018، مدفوعًا بخمس سنوات متتالية من النمو، وبزيادة بلغت نحو 15.7%، مقارنة بعام 2024.

واحتل قطاع المعادن المرتبة الخامسة ضمن أكبر القطاعات جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، باستثمارات رأسمالية بلغت 64 مليار دولار. وبالنظر لقطاع الفحم والنفط والغاز، فقد جاء في المرتبة السادسة باستثمارات بلغت 61 مليار دولار، رغم انخفاض الاستثمار فيه بنسبة 31.3%، مقارنة بالعام السابق، ليسجل بذلك ثاني تراجع سنوي متتالٍ.

أما قطاع النقل والتخزين، فقد جاء في المرتبة السابعة باستثمارات بلغت 58 مليار دولار، مدفوعًا بمشروعات جديدة يُتوقع أن تسهم في توفير نحو 145 ألف وظيفة.