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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل صلاة المرأة وقدمها مكشوفة ينقص من الثواب أم يبطل الفريضة؟.. الإفتاء تجيب

صلاة المرأة
صلاة المرأة
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تغطية المرأة لقدميها أثناء الصلاة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها حول مدى وجوب ستر القدمين عند أداء الصلاة، وما إذا كان كشفهما يؤثر على صحة الصلاة.

وأكدت دار الإفتاء أن الأصل في لباس المرأة أثناء الصلاة هو ستر جميع بدنها، باستثناء الوجه والكفين، مستندة في ذلك إلى ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من قوله: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ».

وأشارت الدار إلى أن مسألة تغطية القدمين في الصلاة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء، حيث ذهب فريق من العلماء إلى وجوب ستر القدمين أثناء الصلاة، واستندوا في ذلك إلى ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها عندما سُئلت عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»، أي الثوب الطويل الذي يستر ظاهر القدمين.

حكم كشف المرأة لقدميها أثناء الصلاة

وفي المقابل، أوضحت دار الإفتاء أن فريقًا آخر من الفقهاء ذهب إلى جواز كشف المرأة لقدميها أثناء الصلاة، مستندين إلى ما جاء في تفسير قول الله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» [النور: 31]، وما تقرر لديهم من أن الوجه والكفين والقدمين مما استثني من الزينة التي يجب سترها.

وبينت دار الإفتاء أن القول المفتى به لديها في هذه المسألة هو جواز كشف المرأة لقدميها أثناء الصلاة إذا وجدت حرجًا أو مشقة في سترهما، وذلك تيسيرًا عليها ورفعًا للحرج عنها.

وأكدت الدار أن المرأة إذا أدت الصلاة وقدماها مكشوفتان في هذه الحالة، فإن صلاتها صحيحة، ولا يلزمها إعادتها، خاصة مع الأخذ بالقول الفقهي المجيز لكشف القدمين ورفع الحرج عن المرأة عند الحاجة.

دار الإفتاء حكم تغطية المرأة لقدميها ستر القدمين عند أداء الصلاة حكم كشف المرأة لقدميها أثناء الصلاة

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