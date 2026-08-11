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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين ترسل أسطولًا بحريًا جديدًا لحماية السفن في خليج عدن

الصين ترسل أسطولًا بحريًا جديدًا لحماية السفن في خليج عدن
الصين ترسل أسطولًا بحريًا جديدًا لحماية السفن في خليج عدن
أ ش أ

ذكرت وزارة الدفاع الصينية، اليوم / الثلاثاء / ، أن الصين سترسل في منتصف أغسطس الجاري أسطولًا بحريًا جديدًا إلى خليج عدن والمياه قبالة الصومال لتنفيذ مهمة لحماية السفن وتأمين الملاحة البحرية.

وأوضحت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية - أن نشر الأسطول يمثل المهمة التاسعة والأربعين لأسطول بحري صيني في المنطقة، وسيحل محل الأسطول الثامن والأربعين الذي أبحر في أكتوبر 2025 .

وأضاف البيان أن الأسطول الجديد يضم المدمرة «كونمينج» المزودة بصواريخ موجهة، والفرقاطة «يوييانج» المزودة بصواريخ موجهة، وسفينة الإمداد الشاملة «لووماهو» .

ونوهت الوزارة بأن البحرية الصينية ملتزمة ببناء ودعم مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك، والمساهمة في أمن الممرات البحرية العالمية، فضلا عن السلام والاستقرار في المنطقة.

وبموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، تحافظ الصين منذ عام 2008 على وجود بحري منتظم في خليج عدن والمياه قبالة الصومال لحماية أمن طرق الملاحة الدولية.

وأضافت الوزارة أن السفن الصينية رافقت أكثر من 7 آلاف سفينة صينية وأجنبية، كما أنقذت أو حمت أو قدمت المساعدة لسفن تعرضت للخطر.

وشاركت السفن الحربية الصينية أيضا في عمليات إجلاء مواطنين صينيين ورعايا أجانب من بعض الدول التي شهدت حروبا.

وزارة الدفاع الصينية أسطولًا بحريًا جديدًا إلى خليج عدن المياه قبالة الصومال تأمين الملاحة البحرية

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