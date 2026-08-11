صداع آخر اليوم.. 6 أسباب وراء الألم المتكرر وكيف تعرف السبب

يعاني كثير من الأشخاص من الصداع في نهاية اليوم، خاصة بعد ساعات طويلة من العمل أو الدراسة أو استخدام الهاتف والكمبيوتر، وقد يختفي الألم بعد الراحة والنوم، بينما يتكرر يوميًا في الموعد نفسه تقريبًا.

لكن ما السبب الحقيقي وراء الصداع المسائي؟ هل الجلوس أمام شاشة الهاتف لفترات طويلة، أم قلة شرب المياه، أم عدم تناول الطعام بشكل منتظم؟ الحقيقة أن أكثر من عامل يمكن أن يشارك في ظهور الصداع، وقد تجتمع عدة أسباب في اليوم نفسه، وفقا لما هيلثي.

هل الهاتف يسبب الصداع في نهاية اليوم؟

استخدام الهاتف أو الكمبيوتر لفترات طويلة قد يرتبط بالصداع، خصوصًا عندما يصاحبه إجهاد العين أو التركيز المستمر على الشاشة.

كما أن الجلوس لفترات طويلة في وضعية غير مريحة، مثل انحناء الرقبة أثناء النظر إلى الهاتف، قد يؤدي إلى شد عضلات الرقبة والكتفين، وهو ما يمكن أن يساهم في ظهور صداع التوتر.

وقد يزيد الأمر مع الإضاءة القوية أو انعكاسها على الشاشة، أو استخدام الهاتف في غرفة مظلمة، أو عدم الحصول على فترات راحة للعين.

لذلك، إذا كان الصداع يظهر بعد ساعات طويلة من استخدام الهاتف أو الكمبيوتر ويخف بعد الراحة، فقد يكون إجهاد العين أو التوتر العضلي أحد العوامل المهمة.

الجفاف.. سبب شائع للصداع

عدم الحصول على كمية كافية من السوائل خلال اليوم يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، وقد يكون الصداع أحد أعراضه، خاصة مع الشعور بالعطش، جفاف الفم، التعب أو الدوخة.

ويزداد احتمال فقدان السوائل في الطقس الحار أو مع التعرق الشديد وممارسة النشاط البدني.

لكن ليس كل صداع في نهاية اليوم يعني أن السبب هو الجفاف؛ فشرب المياه بصورة منتظمة مهم، مع الانتباه إلى بقية الأعراض والعوامل المصاحبة.

هل قلة الأكل تسبب الصداع؟

تخطي وجبات الطعام أو تأخيرها لفترات طويلة قد يكون سببًا آخر للصداع لدى بعض الأشخاص.

فعندما يمر وقت طويل دون تناول الطعام، قد يشعر الشخص بالجوع والتعب والدوخة، وقد يظهر الصداع، خاصة إذا كان نمط تناول الطعام غير منتظم.

كما أن الاعتماد على وجبات فقيرة بالعناصر الغذائية أو تناول كميات قليلة جدًا من الطعام طوال اليوم قد يجعل الشخص أكثر عرضة للإرهاق والصداع.

لذلك من الأفضل الحفاظ على وجبات منتظمة ومتوازنة، وعدم الاعتماد على السكريات أو الوجبات السريعة كبديل دائم للوجبات الأساسية.

قلة النوم والتوتر من الأسباب المهمة

قد لا يكون الهاتف أو الجفاف أو قلة الطعام هو السبب الوحيد. فقلة النوم والإجهاد النفسي من الأسباب الشائعة للصداع، وقد يصبح الألم أكثر وضوحًا في نهاية اليوم بعد تراكم الإرهاق.

كما يمكن للتوتر المستمر أن يسبب شدًا في عضلات الرأس والرقبة، ما يؤدي إلى الصداع لدى بعض الأشخاص.

كيف تعرف السبب الأقرب للصداع؟

يمكن ملاحظة توقيت الصداع والظروف التي تسبقه. فإذا ظهر بعد ساعات طويلة أمام الشاشة، فقد يكون إجهاد العين أو وضعية الجسم عاملًا مساهمًا. وإذا ترافق مع العطش وجفاف الفم، فقد يكون نقص السوائل أحد الاحتمالات.

أما إذا ظهر بعد ساعات طويلة دون تناول الطعام، فقد يكون عدم انتظام الوجبات عاملًا مهمًا.

ومن المفيد أيضًا الانتباه إلى النوم، والتوتر، والكافيين، ومدى تكرار الصداع وشدته.

متى يستدعي الصداع زيارة الطبيب؟

صداع

رغم أن معظم أنواع الصداع ليست خطيرة، فإن الصداع المتكرر أو الذي يزداد تدريجيًا يحتاج إلى تقييم طبي، خصوصًا إذا كان جديدًا أو مختلفًا عن المعتاد.

ويجب طلب الرعاية الطبية العاجلة عند حدوث صداع شديد ومفاجئ بصورة غير معتادة، أو إذا صاحبه ضعف أو تنميل، اضطراب في الكلام أو الرؤية، فقدان الوعي، ارتباك، ارتفاع شديد في الحرارة أو تيبس الرقبة.