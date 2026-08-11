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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعليم الغربية: لا شكاوي وانتظام لجان آخر أيام امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

انتظمت فى محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، لجان أخر أيام امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026، داخل 16 لجنة على مستوى المحافظة، منها 10 لجان للتعليم الثانوي الصناعي، ولجنتان للتعليم الثانوي الزراعي، و4 لجان للتعليم الثانوي التجاري والفندقي، حيث يبلغ عدد الطلاب فى امتحانات بالدور الثانى 13153 طالبًا وطالبة بمختلف نوعيات التعليم الفني.

تعليم الغربية:لا شكاوي وانتظام لجان امتحانات 


وكان  ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أشار إلى أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، مع إعداد تقارير يومية عن سير العملية الامتحانية.

تفعيل غرف العمليات 

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام الكامل بجميع الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ التعليمات المستديمة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، سواء بالنسبة للطلاب أو جميع العاملين باللجان، مع تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه أي مخالفة، حفاظًا على الانضباط، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

اخبار محافظة الغربية امتحانات الدبلومات الفنيه لجان انتظام امتحانات الدور الثاني

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