تحذير للسائقين.. سقوط حمولة من الملح على طريق سيوة - مطروح

حذّر عدد من قائدي السيارات والمسافرين على طريق سيوة–مطروح من وجود كميات من الملح على سطح الطريق، بعد سقوط حمولة إحدى الشاحنات أثناء سيرها بالطريق.



ملح على الطريق

وظهرت كميات من الملح على الطريق الخرساني عند الكيلو 110 من سيوة، قبل منطقة بئر النص، ما قد يشكل خطورة على حركة السيارات، خاصة مع السرعات المرتفعة.

وناشد المسافرون قائدي السيارات توخي الحذر وتخفيف السرعة عند الاقتراب من موقع الملح، مع ضرورة الانتباه أثناء المرور، لتجنب انزلاق السيارات أو وقوع حوادث.

ويأتي هذا التحذير حرصًا على سلامة المسافرين والعاملين على الطريق، مع الدعاء للجميع بالوصول إلى وجهاتهم سالمين.