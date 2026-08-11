الأمم المتحدة تراقب التطورات عقب زلزال كولومبيا

قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق" إن الأمم المتحدة تراقب التطورات في كولومبيا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخراً وبلغت قوته 7.4 درجة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "حق" إن مركز الزلزال كان في وسط كولومبيا، بين ولايتي تشوكو وفايي دي كوكا، وتم الشعور به في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك في بنما والإكوادور وفنزويلا.

وقال "حق" إن الاتصال في المناطق الريفية صار محدودا، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت عمليات إجلاء احترازية وتقود الجهود لتقييم الأضرار والإصابات.

وأضاف :"قلوبنا مع جميع الذين عانوا نتيجة لهذا الزلزال، ونحن على استعداد لتقديم المساعدة عند الحاجة".