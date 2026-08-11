الموضوع صعب جدًا.. كريم ذكري يصدم جماهير الزمالك قبل الموسم الجديد

أكد كريم ذكري نجم الزمالك السابق، في تصريحات إذاعية، أن الموسم الجديد لن يكون سهلًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشيرًا إلى صعوبة المنافسة خلال الفترة المقبلة.

وقال ذكري: «لو هقول كلام يعجب جماهير الزمالك، فهقول إن الفريق هيقدم مستوى جيد الموسم اللي جاي، بس الحقيقة إن الموضوع صعب جدًا».

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية ضمن المعسكر التدريبي المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2026.

ويعمل الجهاز الفني للزمالك خلال المعسكر على رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين من الناحية الفنية، إلى جانب الوقوف على مستوى العناصر الشابة والصفقات الجديدة، للوصول بالفريق إلى أعلى درجة من الجاهزية قبل بداية الموسم.

ويخوض الزمالك الموسم المقبل وسط طموحات كبيرة، في ظل مشاركته في عدد من البطولات المحلية والقارية، حيث ينافس في الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، وكأس السوبر المصري، إلى جانب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى استغلال فترة الإعداد الحالية بالشكل الأمثل، من أجل بناء تشكيل قوي وتحقيق الانسجام بين اللاعبين، خاصة مع التغييرات التي شهدتها قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد.