قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عدة تفجيرات جنوب لبنان

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام ،عن تفجير عنيف في محيط الطيبة ودير سريان.

ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا على دفعتين في أطراف بلدة المنصوري.

وتعرض مرتفع علي الطاهر في أطراف النبطية الفوقا، لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع.

وتعتبر تلة علي الطاهر من المرتفعات ذات الأهمية العسكرية والجغرافية في جنوب لبنان، إذ تطل على أجزاء من قضاء النبطية جنوب لبنان، وعلى طرق تربط بين بلدات المنطقة.

وشهدت التلة ومحيطها خلال الأيام الماضية اشتباكات ومحاولات تقدم ميداني من قبل الجانب الإسرائيلي الذي يحتل قرى وبلدات جنوبية تعرف ب " الخط الأصفر".