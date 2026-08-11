مشاجرة بالشوم في جهينة.. إصابة شخصين بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب شخصان بإصابات متفرقة، إثر مشاجرة نشبت بين طرفين بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، بسبب خلافات الجيرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهما عصاتا شوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في جهينة

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ للسيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرفين، الطرف الأول شاب في العقد الثاني من العمر، مصابًا باشتباه ارتجاج بالمخ وجروح قطعية بفروة الرأس.

وضم الطرف الثاني شخصًا في العقد الثاني من العمر، مصابًا بجروح قطعية بالرأس، وشقيقه في العقد الرابع من العمر، وجميعهم مقيمون بذات الناحية.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين، بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالسب والضرب.

وأوضحت التحريات أن الثاني من الطرف الثاني تعدى على الطرف الأول بالضرب باستخدام عصا شوم كانت بحوزته، ما أسفر عن إصابته باشتباه ارتجاج بالمخ وجروح قطعية بفروة الرأس.

كما تبين أن الطرف الأول تعدى على الأول من الطرف الثاني باستخدام عصا شوم كانت بحوزته، ما أدى إلى إصابته بجروح قطعية بالرأس.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني عصا شوم، كما تم ضبط عصا شوم بحوزة الطرف الأول، وتم التحفظ على المضبوطات.

وبمواجهة الطرفين، أفادا بمضمون ما جاء بالفحص والتحريات، وتبادلا الاتهامات بشأن التعدي على بعضهما البعض، بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.