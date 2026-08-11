قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدل واسع | وكيل عبدالله السعيد يطلب الرحيل .. والزمالك : لم نحسم موقف اللاعب
ما حكم الشماتة في الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
لبنان يلغي عقوبة الإعدام رسميًا ويستبدلها بالأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة
توجيه عاجل من رئيس الوزراء لـ وزير العمل في حادث الدواويس المأساوي
وزير الطاقة الأمريكي: أكثر من 20 مليون برميل نفط خرجت من الخليج الأحد الماضي
الصحة : 7 حالات حرجة في حادث الدواويس بالإسماعيلية
جمال شعبان يحذر حزب الكرسي : السمنة والسكر والسرطان في انتظاركم
40 سيارة إسعاف و47 شخصًا .. أرقام صادمة من موقع حادث الدواويس
التضامن : صرف فوري للتعويضات لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية
ظلال غامضة تظهر للحظات .. ماذا يحدث للأرض قبل كسوف الشمس؟
الجبهة الوطنية يقدّم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألفا لكل مصاب في حادث الإسماعيلية
ترامب : روسيا أفرجت عن جندي سابق بمشاة البحرية الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مشاجرة بالشوم في جهينة.. إصابة شخصين بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصيب شخصان بإصابات متفرقة، إثر مشاجرة نشبت بين طرفين بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج، بسبب خلافات الجيرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهما عصاتا شوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في جهينة

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ للسيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرفين، الطرف الأول شاب في العقد الثاني من العمر، مصابًا باشتباه ارتجاج بالمخ وجروح قطعية بفروة الرأس.

وضم الطرف الثاني شخصًا في العقد الثاني من العمر، مصابًا بجروح قطعية بالرأس، وشقيقه في العقد الرابع من العمر، وجميعهم مقيمون بذات الناحية.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين، بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالسب والضرب.

وأوضحت التحريات أن الثاني من الطرف الثاني تعدى على الطرف الأول بالضرب باستخدام عصا شوم كانت بحوزته، ما أسفر عن إصابته باشتباه ارتجاج بالمخ وجروح قطعية بفروة الرأس.

كما تبين أن الطرف الأول تعدى على الأول من الطرف الثاني باستخدام عصا شوم كانت بحوزته، ما أدى إلى إصابته بجروح قطعية بالرأس.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني عصا شوم، كما تم ضبط عصا شوم بحوزة الطرف الأول، وتم التحفظ على المضبوطات.

وبمواجهة الطرفين، أفادا بمضمون ما جاء بالفحص والتحريات، وتبادلا الاتهامات بشأن التعدي على بعضهما البعض، بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مشاجرة مصاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات العالمية الكبيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

غادر الرئيس الـأمريكي دونالد ترامب سراً قمة الناتو

تفاصيل مغادرة ترامب مذعورًا من تركيا.. رحل لأمريكا على متن طائرة عسكرية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يرتفع لـ 6230 جنيها

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة مكتوبة .. ردد أفضل الأذكار المأثورة عن النبي تفتح لك أبواب الخيرات

مفتي الجمهورية يستقبل مدير معهد المخطوطات العربية

مفتي الجمهورية يستقبل مدير معهد المخطوطات العربية لبحث تعزيز التعاون

دار الإفتاء

ما حكم أخذ الشريك نسبة ربح زائدة مقابل الإدارة؟.. الإفتاء توضح

بالصور

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

احترس.. علامات تدل على نقص فيتامين B12.. طرق التشخيص والعلاج

نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد