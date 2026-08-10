“مشروعك”.. محافظ سوهاج يعلن تنفيذ 26 ألفًا و605 مشروعات للشباب بقيمة تخطت 6 مليارات جنيه

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج عن تنفيذ 26 ألفا و605 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها 6 مليارات و10 ملايين و314 ألف جنيه، ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”.

وقد واصلت محافظة سوهاج تصدرها المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ المشروعات.

محافظة سوهاج

وقال المحافظ أن تلك المشروعات ساهمت في توفير 164 ألفا و986 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، وهى تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى يونيو الماضي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء سوهاج، والتوسع في أعداد المستفيدين.

وأكد "راشد" أن خدمات برنامج ”مشروعك” لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متاحة للشباب للاستفادة منها، وطالب بتنظيم زيارة مقرات المشروع الموجودة بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وتقديم كافة أوجه الدعم، ومساعدة المواطنين المترددين على المقرات لتنفيذ مشروعاتهم، وتيسير الإجراءات عليهم، لزيادة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.