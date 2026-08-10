مصرع طفلة سقطت من سلم منزلها في سوهاج

لقيت طفلة في العقد الأول من العمر، مصرعها؛ إثر سقوطها من أعلى سلم منزل أسرتها بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول طفلة إلى مستشفى جرجا العام، جثة هامدة؛ إثر سقوطها من علو، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة الفحص والوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية الطفلة، تبين أن والدتها، ربة منزل في العقد الثالث من العمر، ومقيمة بذات الناحية، أفادت بأنه أثناء وجودها بالمنزل برفقة نجلتها، فوجئت بانزلاق قدماها وسقوطها على سلم المنزل بالطابق الأول؛ ما أدى إلى إصابتها التي أودت بحياتها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن وفاة الطفلة جاءت نتيجة سقوطها بصورة عرضية أثناء وجودها داخل المنزل، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.