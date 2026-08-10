نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح

كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد للمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بمنح خطة غزة المقترحة فرصة، رغم شكوكه بشأنها، مع كبح الهجمات الإسرائيلية على القطاع تمهيدًا لبدء عملية نزع سلاح حركة حماس.

وقال المسؤول الأمريكي إن البيت الأبيض لا يشعر بالانزعاج من تصريحات نتنياهو بشأن خطة غزة، معتبرا أن بعضها يأتي في إطار الحسابات السياسية المرتبطة بموسم الانتخابات في إسرائيل.

وأضاف المسؤول: نحن نفهم احتياجات بيبي السياسية"، مؤكدًا أن واشنطن لا ترى مشكلة في ذلك طالما يواصل نتنياهو تنفيذ ما تطلبه الإدارة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بكبح الهجمات في قطاع غزة.

وبحسب «أكسيوس»، أجرى نتنياهو الأسبوع الماضي اتصالًا هاتفيًا مع جاريد كوشنر، تعهد خلاله بإعطاء الخطة المكونة من 15 نقطة فرصة، رغم تحفظاته عليها، والعمل على الحد من الهجمات الإسرائيلية حتى يتسنى بدء عملية نزع سلاح غزة.

وأشار الموقع إلى أنه منذ ذلك الحين، لم تنفذ إسرائيل هجمات جديدة على قطاع غزة، بينما بدأ الجيش الإسرائيلي في العودة تدريجيًا إلى ما يعرف بـ«الخط الأصفر».

وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة والوسطاء الضغط على حركة حماس من أجل البدء في خطوات نزع سلاحها، باعتبار ذلك أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بتنفيذ خطة غزة المطروحة.