قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
أبرزهم إمام عاشور وشوبير.. الأهلي يغلق باب الرحيل أمام نجومه رسمياً
هجوم استهدف منزله.. اغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية في ليبيا
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد للمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بمنح خطة غزة المقترحة فرصة، رغم شكوكه بشأنها، مع كبح الهجمات الإسرائيلية على القطاع تمهيدًا لبدء عملية نزع سلاح حركة حماس.

وقال المسؤول الأمريكي إن البيت الأبيض لا يشعر بالانزعاج من تصريحات نتنياهو بشأن خطة غزة، معتبرا أن بعضها يأتي في إطار الحسابات السياسية المرتبطة بموسم الانتخابات في إسرائيل.

وأضاف المسؤول: نحن نفهم احتياجات بيبي السياسية"، مؤكدًا أن واشنطن لا ترى مشكلة في ذلك طالما يواصل نتنياهو تنفيذ ما تطلبه الإدارة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بكبح الهجمات في قطاع غزة.

وبحسب «أكسيوس»، أجرى نتنياهو الأسبوع الماضي اتصالًا هاتفيًا مع جاريد كوشنر، تعهد خلاله بإعطاء الخطة المكونة من 15 نقطة فرصة، رغم تحفظاته عليها، والعمل على الحد من الهجمات الإسرائيلية حتى يتسنى بدء عملية نزع سلاح غزة.

وأشار الموقع إلى أنه منذ ذلك الحين، لم تنفذ إسرائيل هجمات جديدة على قطاع غزة، بينما بدأ الجيش الإسرائيلي في العودة تدريجيًا إلى ما يعرف بـ«الخط الأصفر».

وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة والوسطاء الضغط على حركة حماس من أجل البدء في خطوات نزع سلاحها، باعتبار ذلك أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بتنفيذ خطة غزة المطروحة.

بنيامين نتنياهو جاريد كوشنر خطة غزة كبح الهجمات الإسرائيلية نزع سلاح حركة حماس تصريحات نتنياهو بشأن خطة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

سعر الذهب

الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

طريقة عمل تشيكن راب مثل المطاعم.. سر التتبيلة والصوص

طريقة عمل تشيكن راب مثل المطاعم.. سر التتبيلة والصوص

غدا بـ100 جنيه.. طريقة عمل وجبة اقتصادية تكفي 4 أفراد

غدا بـ100 جنيه.. طريقة عمل وجبة اقتصادية تكفي 4 أفراد

بتحس إن الصيف بيخليك عصبي؟.. الحرارة ممكن يكون لها دور

بتحس إن الصيف بيخليك عصبي؟.. الحرارة ممكن يكون لها دور

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

فيديو

عزيز مرقة وحودة بندق

ديو مفاجأة.. عزيز مرقة وحودة لأول مرة معا في كليب “دقة”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد