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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس

سعر الجنيه الذهب في الكويت
سعر الجنيه الذهب في الكويت
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين دون مصنعية:

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت اليوم نحو 43.100  دينار كويتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت اليوم لنحو 39.500 دينار كويتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم حوالي 37.700 دينار كويتي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت اليوم نحو 32.325 دينار كويتي.

أسعار أوقية الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1340.225 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب في الكويت 

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 301.625 دينار كويتي.

سعر الذهب عالميًا

سجّلت سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4342 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

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