استعرض بسيارته.. القبض على سائق ميكروباص بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بآداء حركات إستعراضية حال سيره بأحد الطرق بالجيزة معرضاً حياته والمواطنين للخطر .

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 24/ يوليو المنقضى بدائرة قسم شرطة العمرانية حال مشاركته بحفل زفاف أحد أصدقائه.

تم التحفظ على الميكروباص .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





