مصرع طالب في كلية طب الأسنان بمدينة السادات

تكثف قوات أمن المنوفية من جهودها لكشف تفاصيل العثور علي جثمان طالب جامعي مقتول بسلاح أبيض بمدينة السادات.

تلقي اللواء عبد الحليم إسماعيل مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بالعثور علي جثمان طالب بكلية طب الأسنان مقتولا.

بالانتقال تبين وفاة الشاب جلال فارق ابن محافظة كفر الشيخ طالب بكلية طب أسنان بإحدى الدول الاوروبية أثناء وجوده في المدينة للعمل خلال الإجازة وقبل عودته مرة أخرى لإستكمال دراسته.

وتشير التحريات إلى نشوب مشاجرة مع أصدقائه في السكن أثناء تواجده للعمل بمدينة السادات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم تحويل الجثمان إلى المستشفى التعليمي للعرض على الطب الشرعي.