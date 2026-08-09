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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس والجامعات.. وخريطة الامتحانات

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027
ياسمين بدوي

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس والجامعات .. خبر يبحث أولياء الأمور عن تفاصيله وتطوراته بشكل يومي على مختلف محركات البحث على الانترنت .

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس .. هل تقرر تأجيله ؟

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حتى الآن لم يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قرارا رسميا ينص على تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الحكومية

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر رسمياً أن يكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الدولية

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الدولية مختلف عن موعد المدارس الحكومية ، مؤكدةً أن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026 .

العام الدراسي الجديد 2027  .. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي  عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى حتى الخميس 24 يونيو 2027 ، بإجمالي ٣٩ أسبوعًا دراسيًا

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول ٩٣ يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني ٩٠ يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى ١٨٣ يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت ٢٣ يناير ٢٠٢٧، وحتى الخميس ٤ فبراير ٢٠٢٧.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من ٩ يناير ٢٠٢٧ وحتى ١٤ يناير ٢٠٢٧، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ١٦ يناير ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يناير ٢٠٢٧.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٧، ويستمر حتى الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢٧، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من ٢٢ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٢٧ مايو ٢٠٢٧، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٣ يونيو ٢٠٢٧.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ١٠ يونيو ٢٠٢٧.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من ١٢ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢٢ يونيو ٢٠٢٧.
  •  بدء امتحانات الثانوية العامة 2027 من ٢٦ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يوليو ٢٠٢٧.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في الجامعات والخريطة الزمنية

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صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2026/2027، سيكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027  في الجامعات السبت 19 سبتمبر 2026، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "Mid–Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر حسب كل كلية، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 31 ديسمبر 2026، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 2 يناير 2027، وتنتهى الخميس 21 يناير 2027، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027.

واضاف أن إجازة نصف العام 2027 تنتهي الخميس 4 فبراير 2027، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 6 فبراير 2027، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "Mid–Term" بداية من الثلث الأخير من شهر مارس وحتى الثلث الأول من شهر أبريل 2027 حسب كل كلية، وتستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 20 مايو 2027، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2027، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

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