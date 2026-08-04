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إخطار متظلمي الثانوية العامة بمواعيد الإطلاع على أوراقهم..ماذا سيحدث بمقرات التظلمات؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إخطار متظلمي الثانوية العامة بمواعيد الإطلاع على أوراقهم..ماذا سيحدث بمقرات التظلمات؟

تظلمات الثانوية العامة 2026
تظلمات الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها بدأت إرسال موعد ومكان الإطلاع على أوراق متظلمي الثانوية العامة على رابط تظلمات الثانوية العامة 2026

و يمكن للطالب من خلال رابط تظلمات الثانوية العامة 2026 ، معرفة مكان الإطلاع و تاريخ الإطلاع و موعد الإطلاع بالساعة ، وعنوان مكان الإطلاع بالتفصيل 
 

 تظلمات الثانوية العامة 2026 .. ما هي ضوابط وإجراءات الإطلاع ؟

 

  •  حضور الطالب بمفرده لمقر تظلمات الثانوية العامة 2026 أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.
  •  لابد من الإلتزام بالحضور فى الموعد المحدد للإطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.
  •  تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر 
  •  يتم الإطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالي) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.
  •  يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

تظلمات الثانوية العامة 2026 
 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تظلمات الثانوية العامة 2026 ، لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2025 / 2026؛ اعتباراً من  الخميس الموافق 30 يوليو 2026 لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2026 
 

رابط تظلمات الثانوية العامة 2026  ، يمكن الآن الدخول عليه والتقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الإطلاع إلكترونياً من خلال الضغط على :‏ https://tazalom.emis.gov.eg 

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026 
 

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026  ، حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤكدة أنه على الطالب المتظلم سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. ماذا يحدث بعد مراجعة إجابات الطالب من اللجان الفنية المختصة ؟

  •  فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.
  •  تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.
  •  تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.
تظلمات الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة 2026 رابط تظلمات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

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