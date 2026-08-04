قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاني حتحوت: الزمالك يودّع سيف الجزيري بعد 6 سنوات بالتراضي
قرار من جهات التحقيق بشأن صاحب مطبعة طبع كروتا شخصية للقاضي المزيف
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
هل يجوز إخراج زكاة المال في مساعدة الشباب والفتيات على الزواج؟ .. الإفتاء تجيب
من النهارده لنهاية الأسبوع.. الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين
مقتــل 5 أشخاص وإصابة 6 في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مقاطعة موسكو
طقس الثلاثاء.. حار رطب بالقاهرة وشديد الحرارة بالصعيد واضطراب بخليج السويس
إصابة 9 أشخاص في تصادم ملاكي وربع نقل بصحراوي المنيا
إخطار متظلمي الثانوية العامة بمواعيد الإطلاع على أوراقهم..ماذا سيحدث بمقرات التظلمات؟
محام يوضح العقوبات المحتملة في واقعة انتحال صفة قاض.. وهذه أبرز الجرائم المنسوبة للمتهم
هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور
بحوث الإسكان: أكواد البناء الحديثة قللت أضرار زلزال السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جهود مصر تقود انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في الوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، من خلال تحركات دبلوماسية مكثفة أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وتذليل العقبات التي أعاقت استكمال مسار التهدئة خلال الفترة الماضية.

جهود مصرية لتقريب وجهات النظر

وأوضح حسن سلامة، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القاهرة واصلت دعمها للقضية الفلسطينية على المستويين السياسي والإنساني، مع تمسكها بموقفها الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية كانت العامل الأبرز في تهيئة المناخ اللازم للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

 

تنفيذ متزامن لبنود الاتفاق

وأشار إلى أن نجاح المرحلة الثانية يرتبط بتنفيذ جميع الالتزامات بشكل متزامن، وفي مقدمتها الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الخاصة بحصر السلاح من خلال لجنة وطنية فلسطينية، إلى جانب انتشار قوة الاستقرار الدولية.

وأضاف أن إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة ستسهم في استعادة الخدمات الأساسية، وتهيئة الأوضاع اللازمة لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار وتحسين الظروف الإنسانية لسكان غزة.

تحديات أمام المرحلة الثانية

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن أكبر التحديات يتمثل في احتمالات المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ الالتزامات، مشددًا على أن نجاح الاتفاق يتطلب وجود ضغوط وضمانات دولية تضمن التزام جميع الأطراف بالجداول الزمنية المحددة.

كما أشار إلى أن الاجتماع المرتقب في القاهرة، بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، يمثل محطة مهمة لوضع آليات تنفيذ المرحلة الثانية ومتابعة الالتزام ببنودها، مؤكدًا أن وقف العمليات العسكرية بالتوازي مع المسار السياسي يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق استقرار دائم في قطاع غزة.

غزة ايران الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة

افصل الكهرباء فورًا .. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال

تنسيق

مجموع 50% يدخل إيه؟ أبرز الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

أسعار الذهب اليوم

هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟

ترشيحاتنا

مصرع شابين

مصرع شابين في حادث دراجة نارية بالمنيا

رئيس جامعة بورسعيد التكامل بين الجامعتين طريقنا للتميز

رئيس جامعة بورسعيد: نضع جميع إمكانات الجامعة لدعم الجامعة الأهلية.. والطالب المستفيد الأول

مديرية العمل ببني سويف

مديرية العمل ببني سويف توفر 895 فرصة عمل و297 عقدًا بالخارج خلال يوليو

بالصور

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..

ختام راقي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي وحفل مهيب لتوزيع الجوائز

مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي

أنقذوه في اللحظات الأخيرة .. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

طفل البلكونة
طفل البلكونة
طفل البلكونة

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

زلزال

يارب استرها.. سيدة توثق لحظات الرعب داخل منزلها أثناء زلزال الفجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد