الأنبا مرقس يدعو الشمامسة إلى التواضع وحمل الإنجيل بالقلب قبل اليد

ترأس نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، قداس منح الدرجة الإنجيلية للإكليريكي ريمون عاطف رزق الله، وذلك عقب إتمام دراساته اللاهوتية، بمدينة روما.

وفي عظته، أكد الأب المطران أن درجة الإنجيلية هي عطية، ونعمة من الله، يشارك بها الخادم في إعلان كلمة الله للآخرين، واصفًا إياها بأنها مدرسة للتواضع، والبساطة، يعيش فيها الشماس الإنجيلي هويته الحقيقية، فلا يكرز بنفسه، بل بالمسيح، مستشهدًا بقول القديس يوحنا المعمدان: "يَنْبَغِي أَنَّ ذَلِكَ يَزِيدُ وَأَنِّي أَنَا أَنْقُصُ" (يو 3 : 30)

وأضاف صاحب النيافة أن الدرجة الإنجيلية لا تعني حمل الإنجيل باليد فقط، بل حمله في القلب، والشهادة له بالأعمال، مشيرًا إلى أن السيامة هي إعلان عن اختيار الله للإنسان رغم ضعفه، ودعوة صادقة لخدمته.

وفي ختام العظة، وجّه راعي الإيبارشيّة ثلاث وصايا إلى الشماس المحتفى به، داعيًا إياه خلالها إلى عيش ما يعظ به، وأن يتحلى بالتواضع، والبساطة، وأن يجعل المذبح رفيقًا دائمًا في حياته، وخدمته.