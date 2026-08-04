لماذا لم تحاسب هذه العدادات بالأسعار الجديدة؟ .. الكهرباء تكشف السبب

يتساءل بعض أصحاب عدادات الكهرباء مسبوق الدفع عن عدم احتساب الزيادة التي أقرتها وزارة الكهرباء على بعض العدادات وتم تطبيقها على الأخرى.

كشف مصدر مسئول بالكهرباء أن كل العدادات مسبوقة الدفع سيتم تطبيق الزيادة عليها بأثر رجعي وان بعض العدادات التي لم تطبق عليها الأسعار الجديدة لم تقم بأول عملية شحن بعد زيادة أسعار الكهرباء حتى الآن ولكن لمجرد الشحن ووضع الكارت في عداد الكهرباء سيتم تحصيل فرق الزيادة بأثر رجعي على العدادات مسبقة الدفع (كارت):

التفاصيل الكاملة وآلية الخصم

جميع المشتركين من أصحاب العدادات مسبقة الدفع (العداد الكارت)، سيتم الخصم من الرصيد لمجرد اول عملية شحن

- (سبب الخصم)

- تطبيق الزيادة: تقرر رسمياً رفع أسعار شرائح إستهلاك الكهرباء بنسب تتراوح حول 12% على معظم الشرائح (مع إستثناء الشريحة الأولى.

- تم تطبيق الأسعار الجديدة بدءًا من "إستهلاك شهر يوليو".، وبما أن أصحاب العدادات مسبقة الدفع قاموا بالشحن والإستهلاك في يوليو بالأسعار القديمة، فقد ترتبت عليهم "فروق مالية" لصالح شركة الكهرباء.

كيفية خصم الفروق المالية

- آلية الخصم: سيتم تحصيل فروق أسعار إستهلاك شهر يوليو عبر تسوية مالية تلقائية.

- توقيت الخصم: الخصم يتم فورًا عند إجراء أول عملية شحن لكارت العداد.

- عدد مرات الخصم: عملية الخصم والتسوية تتم مرة واحدة فقط لا غير.

- ما بعد الخصم: بعد إتمام عملية الخصم الأولى، يعود العداد للعمل طبيعيًا ويتم محاسبتك وفقًا للتعريفة والأسعار الجديدة بناءً على إستهلاكك الفعلي الحالي.

- كيف يُحتسب المبلغ المخصوم بدقة؟

العداد لا يخصم مبلغاً ثابتاً موحداً من جميع المشتركين، بل يتم إحتسابه إلكترونياً بناءً على حجم إستهلاكك الشخصي في شهر يوليو وفق الآتي:

- تحديد كمية الإستهلاك: يحدد العداد كم كيلووات ساعة (kWh) إستهلكت خلال شهر يوليو بالكامل.

- المقارنة الإلكترونية: يقوم النظام بضرب هذا الإستهلاك في سعر شريحتك القديمة، ثم يضربه في سعر الشريحة الجديدة بعد الزيادة.

- إستخراج الفرق: ناتج طرح القيمة القديمة من القيمة الجديدة هو "المبلغ المخصوم" كفروق أسعار.

- فروق رسوم خدمة العملاء: يُخصم أيضاً فرق القيمة بين رسم خدمة العملاء القديم والجديد الخاص بالشريحة التي قفلت عليها شهر يوليو.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة ورسوم خدمة العملاء

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلووات): - تم تثبيت سعرها دون زيادة لدعم محدودي الدخل.

- زيادة رسوم خدمة العملاء من جنيه واحد إلي 3 جنيهات.

الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات):

- إرتفع سعر الكيلووات زيادة من 78 قرشاً إلى 98 قرشاً

- زيادة رسوم خدمة العملاء من 2جنيه إلى 6 جنيهات..

الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلووات):

- إرتفع سعر الكيلووات زيادة من 95 قرشاً إلى 115 قرشاً.

- زيادة رسوم خدمة العملاء من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات):

- إرتفع سعر الكيلووات زيادة من 155 قرشاً إلى 173 قرشاً.

- زيادة رسوم خدمة العملاء من 11 جنيهًا إلى 20 جنيهاً.

الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات):

- إرتفع سعر الكيلووات زيادة من 195 قرشاً إلى 214 قرشاً

- زيادة رسوم خدمة العملاء من 15 جنيهاً إلى 50 جنيهاً.

الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات):

- إرتفع سعر الكيلووات زيادة من 210 قرشاً إلى 251 قرشاً.

- زيادة رسوم خدمة العملاء من 25 جنيهًا

إلى 60 جنيهاً.

الشريحة السابعة (الأكثر من 1000 كيلووات):

- إرتفع سعر الكيلووات زيادة من 258 قرشاً إلى 274 قرشاً.

- زيادة رسوم خدمة العملاء من 40 جنيهًا

إلى 100 جنيه.