تمرد فيران توريس يُشعل الغضب في برشلونة.. ورسائل اللاعب تفتح الباب للرحيل

أشعل المهاجم الإسباني فيران توريس أزمة جديدة داخل برشلونة، بعدما أثارت تصريحاته الأخيرة خلال جولة الفريق في الولايات المتحدة حالة من الغضب داخل إدارة النادي، عقب تأكيده أنه لن يوافق على تجديد عقده إلا إذا شعر بتقدير حقيقي من النادي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اعتبرت إدارة برشلونة أن توقيت تصريحات اللاعب ومكانها كانا غير مناسبين، خاصة أنها جاءت عبر وسائل الإعلام، دون أي تواصل مباشر مع الإدارة الرياضية للنادي.

برشلونة يتمسك بخطته في التجديد

وأكدت الصحيفة أن برشلونة أبلغ وكلاء اللاعب بالفعل نيته فتح ملف تجديد العقد بداية من شهر سبتمبر المقبل، إلا أن العرض الذي سيقدمه النادي لن يتضمن أي زيادة في الراتب، في ظل السياسة المالية التي يتبعها خلال الفترة الحالية.

وترى الإدارة أن هذه الخطة لن تتغير مهما كانت الضغوط أو الرسائل التي يحاول اللاعب أو محيطه توجيهها، مشيرة إلى أن الباب سيظل مفتوحًا أمام رحيله إذا وصل عرض مناسب يرضي جميع الأطراف.

رسائل إعلامية بدلًا من التفاوض

وأثار تصرف فيران توريس استياء مسئولي برشلونة، بعدما تحدث علنًا عن مستقبله وأشار إلى امتلاكه عروضًا من أندية أخرى، وعلى رأسها باريس سان جيرمان، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يشعر بالتقدير الكافي داخل النادي.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب لم يجر أي تواصل مع الإدارة الرياضية قبل إطلاق هذه التصريحات، وهو ما اعتبره النادي محاولة للضغط على الإدارة قبل بدء مفاوضات التجديد.

باريس سان جيرمان.. اهتمام أم مجرد ضغط؟

ورغم حديث اللاعب عن اهتمام باريس سان جيرمان بالحصول على خدماته، فإن إدارة برشلونة تؤكد أنها لم تتلق أي اتصال رسمي من النادي الفرنسي حتى الآن.

ويسود داخل النادي الكتالوني تشكك كبير بشأن وجود عروض حقيقية، في انتظار ما ستكشفه الفترة المقبلة إذا تحولت هذه الأنباء إلى مفاوضات رسمية.

القرار مؤجل حتى سبتمبر

ويرغب فيران توريس في الاطلاع على العرض الذي سيقدمه برشلونة، سواء من الناحية المالية أو الرياضية، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

في المقابل، يتمسك النادي بموعد سبتمبر لبدء المفاوضات الرسمية، مع إعداد تصور كامل للعقد الجديد، دون استعجال في حسم الملف.

الرحيل خيار مطروح

ورغم تمسك برشلونة بخطته، فإن الإدارة لا تستبعد رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويرى مسئولو النادي أن بيع اللاعب هذا الصيف سيكون أفضل من خسارته مجانًا في صيف 2027، خاصة بعد أن دفع برشلونة 55 مليون يورو للحصول على خدماته من مانشستر سيتي في عام 2022.

شعور بعدم التقدير

من جانبه، يشعر فيران توريس أن دوره داخل الفريق لا يعكس المستوى الذي قدمه خلال الموسم الماضي، حيث يرى أنه استحق المشاركة بصورة أكبر، خاصة في الفترات التي ظهر خلالها بمستوى أفضل من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ويرى اللاعب أن تأخر برشلونة في فتح ملف تجديد عقده، مقابل الإسراع في تمديد عقود لاعبين آخرين، يعكس عدم اعتباره ضمن الركائز الأساسية للمشروع الرياضي بقيادة المدرب الألماني هانزي فليك، وهو ما زاد من حالة التوتر بين الطرفين.