حبس المتهم بقتل زوجته في مشاجرة بشبرا الخيمة| القصة الكاملة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل زوجته فى مشاجرة بينهما بشبرا الخيمة والتصريح بدفن جثة المجنى عليها عقب توقيع الكشف الطبي والانتهاء من الصفحة التشريحية.



القصة الكاملة

البداية عندما تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ يفيد بمصرع ربة منزل علي يد زوجها بدائرة القسم.



وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة حدوث مشادة كلامية بين المتهم ويدعى "عمر.ص"، عامل، وبين زوجته المجنى عليه وتدعى "سارة.أ.ع"، تبلغ من العمر 28 عاما، تعمل بأحد المصانع مقيمين بعزبة الورد بمنطقة مسطرد، دائرة القسم تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام على إثرها المتهم بطعن زوجته طعنتان نافذتان في الرقبة والكتف، أمام اطفالهما، بسبب خلافات زوجية بينهما، واستولي على بعض متعلقاتها وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق.



وعقب تقنين الإجراءات بقيادة معاونى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أمكن تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، وتم تحرير محضر حمل رقم 22964 لسنة 2026 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.