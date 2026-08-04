سيف الجزيري يودع الزمالك برسالة مؤثرة: شكرًا لجماهير القلعة البيضاء

وجه التونسي سيف الجزيري رسالة وداع مؤثرة إلى نادي الزمالك وجماهيره، عقب إعلان رحيله عن الفريق، معربًا عن امتنانه للنادي الذي منحه شرف ارتداء القميص والدفاع عن ألوانه طوال السنوات الماضية.

سيف الجزيري

وقال الجزيري إنه يشعر بالفخر لحصوله على لقب الهداف التاريخي للمحترفين الأجانب في نادي الزمالك، مؤكدًا أن جماهير القلعة البيضاء كانت دائمًا الداعم الأكبر له في أجمل اللحظات، وأن كلماتهم وتشجيعهم ستظل محفورة في ذاكرته.

وأضاف أن رحيله يمثل نهاية مرحلة وبداية أخرى في مسيرته، لكنه سيغادر وهو يحمل في قلبه الكثير من الذكريات، متمنيًا لنادي الزمالك دوام النجاح وحصد البطولات، مؤكدًا أن النادي سيبقى أحد أكبر الأندية في إفريقيا والعالم العربي.

واختتم رسالته بتوجيه الشكر إلى جميع زملائه والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين داخل النادي، معربًا عن أمله في أن يكون قد ترك بصمة تليق بتاريخ الزمالك وجماهيره، قائلًا: “إلى اللقاء... وكل التوفيق لنادي الزمالك وجماهيره العظيمة.”