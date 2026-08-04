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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدرسة فاقوس الرسمية للغات تحتفي بأبنائها المتفوقين.. أول الجمهورية يتصدر المشهد

اوائل مدرسة فاقوس
اوائل مدرسة فاقوس
محمد الطحاوي

في أجواء سادتها الفرحة والفخر، استقبلت إدارة مدرسة فاقوس الرسمية للغات (1) أبناءها من أوائل الثانوية العامة ومن بينهم الطالب عبد الله عمر اول الجمهورية في الثانوية العامة الذين حرصوا على العودة إلى مدرستهم للاحتفال بالنجاح ومشاركة معلميهم لحظات التفوق، تأكيدًا على ارتباطهم بالمكان الذي شهد بداية رحلتهم التعليمية.

جاء على رأس الطلاب المكرمين الطالب عبدالله عمر، أول الجمهورية في الثانوية العامة، الذي حظي باستقبال حافل من إدارة المدرسة والمعلمين، تقديرًا لما حققه من إنجاز مشرف يضاف إلى سجل المدرسة الحافل بالنجاحات.

كان في استقبال الطلاب المتفوقين مدير المدرسة، هاني ممدوح، الذي أعرب عن سعادته بما حققه أبناء المدرسة من نتائج متميزة، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس حجم الجهد الذي بذله الطلاب وأسرهم، إلى جانب الدور الذي قامت به المدرسة في توفير بيئة تعليمية داعمة للتميز والإبداع.

وقدم مدير المدرسة التهنئة لجميع الطلاب الأوائل، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق خلال المرحلة الجامعية، وأن يواصلوا مسيرة التميز ليكونوا نماذج مشرفة لمدرستهم ومحافظة الشرقية، مؤكدًا أن المدرسة ستظل تفخر دائمًا بأبنائها الذين يرفعون اسمها في مختلف المحافل.

وشهدت الزيارة أجواء من البهجة والتقاط الصور التذكارية بين الطلاب والمعلمين، في مشهد جسد روح الوفاء والانتماء للمدرسة، التي احتفت بأبنائها المتفوقين باعتبارهم مصدر فخر وإلهام للأجيال القادمة.

مدرسة فاقوس أوائل الثانوية العامة الثانوية العامة

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