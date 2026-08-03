مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم ميكروباص بسيارة نقل أعلى الطريق الإقليمي بالشرقية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 8 آخرون، بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالطريق الإقليمي بالقرب من منطقة غيته دائرة محافظة الشرقية وتم نقل 7 من المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل مصاب آخر إلى مستشفى جامعة العاشر لاستكمال العلاج، بينما جاري نقل جثمان المتوفى الي ثلاجه حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة باستقبال مستشفى بلبيس 7 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد واستقبلت مستشفى العاشر الجامعي شخص مصاب في نفس الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالطريق الإقليمي بالقرب من منطقة غيته دائرة محافظة الشرقية كما تبين مصرع شخص وجاري نقله إلي ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق، فيما يجري الوقوف على ملابساته وأسبابه وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.