الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة في سوريا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الاثنين/، في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي في سوريا، ونصبت حاجزاً على الطريق الرئيسي فيها، ومنعت الأهالي من المرور.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت في القرية، ونصبت حاجزاً على الطريق الرئيسي المار فيها الذي يربطها بالريف الجنوبي، وعمدت إلى إيقاف المارة وإغلاق الطريق أمامهم وإجبارهم على العودة من حيث أتوا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت أمس /الأحد/ في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، حيث انتشرت قوة مؤلفة من 5 آليات عسكرية في الساحة الرئيسية وسط البلدة، دون ورود معلومات عن أي حالة اعتقال.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها المتكررة في ‏الجنوب السوري، وإقامة الحواجز العسكرية، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‏وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.‏